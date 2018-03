Médico diz que está bem e afirma que arritmia foi causada por uso de energético

O médico e professor Giovanni Casseb, que foi internado na UTI do Pronto Socorro anteontem por causa de uma arritmia cardíaca, avisou em sua conta no Facebook que está bem.

O professor aproveitou para agradecer “as mensagens de apoio, orações e boas vibrações” e esclareceu que não teve “nenhuma parada cardíaca nem ataque do coração”, conforme chegou a circular na internet.

O professor lamentou os boatos e críticas de internautas sobre as razões da arritmia que sofreu.

“Tive uma arritmia cardíaca chamada fibrilação atrial da mesminha que minha mãe sofreu! Já havia tido um episódio anterior ( por uso abusivo de energético )que reverteu espontaneamente porém esse demorou um pouquinho mais (porque eu voltei a tomar Redbull desde as férias da Europa aí o resultado não seria diferente). Eu já havia sido proibido de tomar redbull no primeiro episódio em 2010 mas sabe como é a gente nunca acha que um raio cai duas vezes no mesmo lugar!”, diz o médico.

Ele aproveita a postagem para dar os parabéns à sua mãe Cleide Casseb, que faz aniversário nesta quarta-feira, 21.

Leia a postagem na íntegra:

Caros amigos , familiares, colegas de trabalho,pacientes e seguidores venho por aqui demonstrar toda minha gratidão primeiramente a Deus e a todas mensagens de apoio , orações e boas vibrações. Antes que os donos da verdade (sabichões da internet) tentem achar uma justificativa, eu quero esclarecer que não tive nenhuma parada cardíaca nem ataque do coração ! Tive uma arritmia cardíaca chamada Fibrilação Atrial da mesminha que minha mãe sofreu ! Já havia tido um episódio anterior ( por uso abusivo de energético )que reverteu espontaneamente porém esse demorou um pouquinho mais (pq eu voltei a tomar Redbull desde as férias da Europa aí o resultado não seria diferente) Eu já havia sido proibido de tomar redbull no primeiro episódio em 2010 mas sabe como é a gnt nunca acha que um raio cai duas vezes no mesmo lugar ! Mas o que importa é que já estou bem , feliz por tanto carinho, triste pelos comentários de leigos que não conhecem o esporte (e nem deveriam conhecer pq na musculação a gente não perde tempo atrás de uma tela de celular ou de computador pra falar mal de quem quer que seja e apontar erros ou desculpas por achismos)! Nós trabalhamos , treinamos e vivemos nosso estilo de vida ! Todo atleta corre risco de lesões , fraturas , arritmias e etc . Não serei o primeiro nem o último ! Por fim quero agradecer a equipe médica que me assistiu e principalmente da enfermagem que não teve a menor dificuldade pra achar uma veia aqui!

Hoje é o aniversário da minha mãe Cleide Casseb e estou te dando o melhor presente de todos : estou vivo!

