Flagrante: esquemão para eleger Gemil tem assessor especial agenciando consultas e exames dentro do Huerb

Novas provas de um esquema criminoso para eleger o secretário Gemil Júnior nas eleições deste ano estão sendo veiculadas nesta reportagem. A ação suspeita de um assessor especial foi monitorada pelos nossos repórteres dentro do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), nesta terça-feira.

As imagens mostram pacientes chegando na companhia do funcionário Jamel Asfury, espécie de ajudante de ordens do secretário que aparece na unidade para facilitar o atendimento de pessoas conhecidas do poder. Ele é ligado à Igreja Batista do Bosque.

Os pacientes considerados prioritários são demandados de igrejas, associações de moradores, áreas rurais e outras localidades.

Para ampliar o esquema, Gemil Júnior decidiu contemplar médicos e enfermeiros com gratificações indiscriminadas, não previstas no orçamento da Sesacre. Por ofício, o secretário autoriza o pagamento dos benefícios a um grupo restrito de enfermeiros. Ele não contava que a secretária Sawana Carvalho (Gestão Administrativa) barrasse os pagamento, que, se dependesse do secretário de Saúde, deveriam ser retroativos ao primeiro dia de fevereiro de 2018.

Quem precisa de socorro médico com a “mãozinha amiga” de Jamel sequer passa pela triagem, ao contrário dos pacientes comuns. E, ainda, contrariando a mensagem oficial do governo, até o serviço ambulatorial que está proibido para o público em geral voltou a operar em caráter excepcional para não deixar os”amigos do Gemil” na mão. A reportagem também teve acesso ao retorno de pacientes que deveriam se apresentar na Fundação Hospitalar. Com a preciosa ajuda do Gabinete do secretário, o paciente é atendido no Huerb, estrutura que, segundo o governo, atende exclusivamente situações de urgência e emergência.

No Huerb, não importa se o paciente “VIP está grave, gravíssimo ou acometido de uma leve gripe. Ele terá prioridade, enquanto centenas de cidadãos com sintomas semelhantes voltam pra casa – ou precisam enfrentar o frio da madrugada, na fila das Urap´s para consultar o médico.

Jamel é solícito, atencioso e prestativo. Tem trânsito livre em todas as enfermarias, é “chegado” dos médicos, da maioria dos enfermeiros e dos chefes de departamentos. O assessor do secretário libera leitos, medicação, negocia alta, internação e cirurgias.

