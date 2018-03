Fevereiro registrou até agora 24 homicídios; já são 69 assassinatos em 2018 no Acre

Vinte e quatro mortes violentas foram registradas em 20 dias neste mês de fevereiro no Acre. A média é de mais de um homicídio por dia, apesar do aparente “cessar fogo” no estado.

Já são 69 assassinatos no ano de 2108 no Acre. Em janeiro foram registrados 45 homicídios. A maioria é vítima de arma de fogo.

O crescimento assustador do número de assassinatos é atribuído ao conflito entre facções criminosas que avançam no estado dominando territórios do tráfico de drogas.

O governo do Acre põe a culpa na política de segurança do governo federal nas fronteiras do Acre com o Peru e a Bolívia, dois dos principais produtores de drogas do mundo, rota do tráfico internacional usada pelo crime organizado.

Ano passado foram registrados mais de 480 homicídios no Acre, contra 350 em 2016. Em 2015 foram pouco mais de 160 assassinatos registrados.

Lista de mortes violentas em Fevereiro

? Quinta-feira 01/02

01 – Ecilia, trabalhadora rural encontrada morta com dois tiros, Ramal Maravilha, Feijó

? Sexta-feira 02/01

02 – Samuel de Oliveira (18), morto a tiros, Jequitiba.

03 – José Ricardo Souza Batista Junior (26), morto a tiros m, Jequitiba.

04 – Romário Silva de Nascimento (25), morto a tiros, Defesa Civil.

05 – Mossione Damasceno Lima (34, morto a tiros na saída da Papudinha.

06 – Luana Aragao (21), morta a tiros, Rua Ademar Barros, Novo Horizonte

07 – Renan Barbosa, alvo de tiros Novo Horizonte, morreu no PS).

08 – Rafaela Santos, alvo de tiros, Novo Horizonte, morreu no PS).

? Sábado 03/01

09 – Peres Silva, morto com um tiro na Alcoobras, Capixaba

10 – Rugleson Silva, morreu em confronto de tiros com a polícia no bairro Batel.

11 – Deigison Souza, morto a tiros, residencial roda linda.

12 – Keven Xavier, morto a tiros, residencial Rosa Linda (morreu no PS).

? Segunda-feira 05/01

13 – Elivaldo Eli Silva Soares, encontrado morto a tiros Miritizal, Cruzeiro do Sul.

? Quarta-feira 07/02

14 – Mateus da Silva Lima, de 23anos, morto a tiros na saída da Papudinha. (Semi aberto).

? Quinta-feira 08/02

15 – Marcos Malveira Costa, 44 anos, morto a tiros no município de Tarauacá.

? Sexta-feira 09/02

16 – Antônio Marcos Teles Felisberto, morreu no PS após levar tiros na saída da Papudinha.

? Sábado 10/01

17 – Vitor Wesley da Silva, de 24 anos. Morreu no PS após ser alvo de tiros na Concha Acústica.

? Quarta-feira 14/02

18 – José Firmino, 14 anos, morto a tiros, bairro Miritizal, Cruzeiro do Sul.

19 – Francicley Marques Brito, 27anos, morto a tiros, bairro Vila Acre.

? Sábado 17/02

20 – Raimundo Nonato Santos da Cruz, de 32 anos, assassinado a tiros no bairro Miritizal, Cruzeiro do Sul.

? Domingo 18/02

21 – Deusimar da Cruz Oliveira, assassinado a golpes de faca, Vila do V, Porto Acre.

? Segunda 19/02

22 – Fabrício Cavalcante 19 anos, morto a tiros no município de Feijó.

? Terça-feira 20/02

23 – Paulo Souza Negreiros da Gama, de 32 anos, morto a tiros no Recanto dos Buritis.

24 – Marcelino Mourão dos Santos, de 25 anos, morto a tiros no Recanto dos Buritis.

Curtir isso: Curtir Carregando...