Duplo homicídio em bairro de Rio Branco pode ter sido motivado por cobrança de dívida, diz delegado

Marcelino Mourão dos Santos, de 25 anos, e Paulo César Negreiros da Gama, de 31, podem ter sido mortos devido a uma cobrança de dívida.

O duplo homicídio de Marcelino Mourão dos Santos, de 25 anos, e Paulo César Negreiros da Gama, de 31, teria sido motivado por uma cobrança de dívida. O crime ocorreu na tarde de terça-feira (20), no bairro Recanto dos Buritis, no Segundo Distrito de Rio Branco. A polícia informou que nenhuma das vítimas tinha passagem pela polícia.

“Pela forma como foram cometidos os crimes, pode ser que se trate de alguma dívida, uma cobrança. Inicialmente estamos trabalhando nesse sentindo, já que não temos informações de que essas pessoas estejam envolvidas com facções criminosas”, explicou o delegado Cristiano Bastos, que investiga o caso na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Bastos conta que no local testemunhas relataram que dois homens chegaram no bar e simularam que iriam consumir produtos. Em seguida, a dupla foi até onde estavam as vítimas, efetuaram vários disparos e fugiram do local. Uma das vítimas foi morta com oito tiros e a outra com um tiro fatal, conforme afirmou o delegado.

A polícia faz diligências em busca de testemunhas que possam dar maiores detalhes da motivação. Pelas características, Bastos disse que tudo indica que os autores do crime foram no local somente para executar as vítimas.

O delegado falou ainda que apesar de o crime ter ocorrido em plena luz do dia, a polícia enfrentou dificuldades para colher informações devido ao medo das testemunhas.

“A polícia chega no local e as pessoas temem falar. A gente entende a situação, pois as pessoas não querem colocar em risco a própria vida. Mas, destacamos que as pessoas podem denunciar anonimamente e contribuir com o nosso trabalho”, finalizou Bastos.

