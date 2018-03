DESABAFO Deputado que cuida da Aphac diz que só aparece gente para criticar

O deputado estadual Heitor Júnior (PDT) fez hoje pela manhã um desabafo sobre as críticas que recebe na condução da Associação dos Portadores de Hepatite. Ele conta sua história na direção da entidade e finaliza dizendo que só aparece gente para criticar. “Para ajudar mesmo, são poucos!”. Veja o desabafo do parlamentar:

“Fiz tratamento de hepatite C durante três anos. Foram dois tratamentos com interferon e ribavirina. Graças a Deus fiquei curado. Estou há 12 anos tomando conta da APHAC -Associação de Portadores de Hepatites do Acre, como presidente de fato e de direito e agora como presidente de honra (aquela pessoa que banca as despesas quando necessário). Reformamos a sede toda, compramos dois veículos, abrimos três núcleos (Cruzeiro do Sul, Tarauacá e Feijó), contratamos uma psicóloga e uma enfermeira, que atuam durante os testes rápidos de HIV, Sífilis, Hepatites B e C todos os dias, gratuitamente na nossa sede. Temos, gratuitamente, 15 exames de ELASTOGRAFIA HEPATICA MENSAL, em um convênio firmado com o município através do nosso mandato, mais dez exames mensais gratuitos bancados pelo gabinete, 70 exames que estão sendo concretizados com a SESACRE/SAE mensal gratuitamente com a clínica do Dr. Martoni. Consegui Inseri a disciplina de hepatites virais nas escolas do Estado, fiz a Lei de Gratuidade de Transportes Coletivos interestadual aos portadores de hepatites e seu acompanhante; fiz o anteprojeto de lei que à partir da doação de órgãos pela família do falecido o estado se compromete em pagar o funeral, além de ser eu o responsável direto pela vinda dos medicamentos que tratam a hepatite C no Acre, inclusive com a vinda do Ministro da Saúde e do diretor do Departamento de Hepatites do MS. Mantenho uma casa de apoio em Fortaleza – CE na qual conseguimos ajudar cinco pessoas a transplantar o fígado e estão muito bem hoje. Ajudamos também em um transplante de rim no Rio Grande do Sul, da dona Berenice, ex presidente dos crônicos renais do Acre. Ano passado fui três vezes ao Ministério da Saúde garantir medicamentos aos transplantados. Eu tenho história pra contar em favor dos portadores de hepatites e transplantados do meu estado/ACRE. Mantenho a APHAC hoje e certamente se não fosse nossa ajuda já teria fechado. Temos muitos para criticar e poucos pra ajudar. Meus agradecimentos a minha equipe de guerreiros que nos ajudam diariamente, principalmente nosso presidente da APHAC, o Mariano”.

