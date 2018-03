Ao afirmar que Acre é exemplo para Brasil no combate a violência, Jorge Viana irrita vereador

O senador Jorge Viana (PT) disse ontem no Senado que seu irmão, o governador do Acre, Tião Viana (PT), é um exemplo para o Brasil no combate ao crime organizado e irritou o vereador N. Lima (sem partido), que é oficial da Polícia Militar. “Ele está brincando com a nossa consciência, só pode”, reagiu o vereador, que lamentou inclusive pelas mortes que aconteciam ontem enquanto o senador Jorge fazia seu discurso no Senado. Lima avisou: “Quem quiser continuar fazendo esse tipo de senvergonhice, pode fazer, mas não vão ficar impune. Nós vamos denunciar. Não vão nos calar”.

