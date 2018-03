Amigos reagem a boatos sobre salário e profissão do pai de Gleici

Uma notícia falsa sobre o salário de Gleici, participante do BBB18, e outra sobre a profissão do pai dela, começaram a se espalhar pela Internet. Para tirar todas as dúvidas, amigas da estudante de psicologia fizeram uma transmissão ao vivo usando a rede social dela.A moça que estava respondendo aos questionamentos se chama Yasmin e negou que Gleici um dia tenha tido um salário tão alto. Com documentos em mãos, ela disse que o salário da amiga sem descontos era de R$ 2,6 mil. A remuneração líquida caia para R$ 1,7 mil, segundo as amigas da sister, que sustentava a família e pagava a faculdades com esse dinheiro.

Dentre os descontos está um valor referente a um empréstimo feito para uma pessoa, que acabou não honrando o pagamento. As dificuldades financeiras obrigaram a moça a trocar de curso, por não conseguir cobrir o valor da mensalidade.

A mãe de Gleici, que era babá, precisou parar de trabalhar após descobrir um câncer. Já o pai, que, segundo boatos, era rico, tinha orígem humilde e foi assassinado há dois anos. As amigas pediram que os internautas parem de falar sobre os pais da moça.

