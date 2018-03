Toinha e Zé Vieira não apoiarão mais Marcus Alexandre e PT continua rejeitado em Sena Madureira

A ex prefeita de Sena Madureira, Toinha Vieira, e o ex deputado José Vieira, seu marido, que anunciaram no ano passado apoio a pré-candidato a governo Marcus Alexandre, do PT, mudaram radicalmente de planos. O casal tem respeitável densidade eleitoral no município e decidiu voltar aos braços da oposição, segundo pessoas próximas, por que notou desinteresse por parte dos cardeais petistas.

Toinha Vieira e Ze Vieira se reunir com o Governador Tião Viana em junho do ano passado, mas desde então não teriam recebido sequer um telefonema para ratificar o apoio.Á época, Zé Vieira disse que não apoiaria Gladson Cameli, ainda magoado pelo fato de o senador ter pedido votos para o prefeito eleito Mazinho Serafim.

O vereador Jossandro Cavalcanti disse que está preocupado com sua pré-candidatura a deputado estadual. “Houve uma consulta da Frente Popular, em tratativa direta com a direção do PSDB em Sena Madureira. Não foi dada garantia nenhuma. Creio que é o momento de avaliar apoios, pois outros grupos também estão interessados em conversar conosco”, disse. Toinha e Zé Vieira não foram localizados.

Mesmo sem mandado a ex prefeita Toinha Vieira mantém um forte grupo político. Quando disputou a eleição municipal de 2016 a tucana obteve quase 7 mil votos. A diferença para o peeemedebista Mazinho Serafim foi de pouco mais de 900 votos – enquanto o candidato do governo Mano Rufino, que disputava a reeleição, obteve apenas 4 623 votos.

Em Sena, os votos de Toinha e Mazinho totalizam quase 4 vezes o total alcançado por Mano, que se projeta agora como pré-candidato a deputado estadual sem apoio do Palácio Rio Branco. Ou seja, sem o casal Vieira , os planos da frente popular de vencer no terceiro colégio eleitoral podem fracassar.

Curtir isso: Curtir Carregando...