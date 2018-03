Pró-Saúde: André Valle é o 14ª voto contra o veto de Tião Viana na Aleac

O deputado André Valle disse que vai votar para derrubar o veto do governador Tião Viana ao projeto de lei que torna o Pró Saúde uma autarquia estadual. Valle passa a ser o décimo-quarto parlamentar a apoiar os trabalhadores que estão sendo desligados do serviço público após decisão da Procuradoria Federal do trabalho. “Votei com os funcionários no dia da aprovação e votarei de novo. Não faz sentido manter esse veto. Emprego é questão de sobrevivência. Toda a minha solidariedade a estas famílias”, disse o deputado, que foi representado por assessores em reunião com funcionários da saúde, na tarde desta segunda-feira, no Auditório da Aleac.

Ao todo, 1.800 famílias ficaram ameaçadas. O TRT identificou contratação fraudulenta e uso eleitoreiro de mão-de-obra, e determinou que a paraestatal deixasse de prestar serviços à Sesacre e à prefeitura. No final do ano passado, a Aleac aprovou, pela maioria dos votos, o projeto que é de autoria do deputado Raimundinho da Saúde. Apesar de ter sido aprovado em todas as comissões, o governador insiste na idéia de que a proposta é inconstitucional.

Se o veto for rejeitado, a Aleac promulga a lei. O governo pode recorrer ao TJ.

