Policial Civil ganha R$ 35 mil de indenização por ter perdido a visão após cirurgia em hospital do AC

Um policial civil conseguiu na Justiça uma indenização por danos morais no valor de R$ 35 mil por ter perdido a visão após passar por um procedimento cirúrgico no Hospital das Clínicas, em Rio Branco, no dia 21 de agosto de 2011.

A Procuradoria Geral do Estado do Acre (PGE-AC) informou que está analisando as possibilidades dentro do prazo legal.