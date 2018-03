Ministério Público se reúne com representantes da Defesa Civil em Sena

Na oportunidade, os Promotores de Justiça, como representantes do MPAC no município, colocaram-se à disposição no que for preciso para ajudar as famílias

Os Promotores de Justiça, Fernando H. S. Terra e Júlio César de Medeiros Silva, realizaram nesta tarde, às 14h30min, na sede da unidade ministerial de Sena Madureira reunião com os representantes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania e Prefeitura Municipal de Sena Madureira, tendo como pauta a análise e acompanhamento do Plano Municipal de Prevenção e Atuação nas Enchentes ou Inundações Graduais.

Durante a reunião foram prestadas informações ao Ministério Público acerca da atual situação do rio na zona urbana do município, bem como as ações já realizadas e as medidas direcionadas em caso de transbordamento, cuja cota atingiu a marca de 15m13cm, hoje às 14h49min.

Na oportunidade, os Promotores de Justiça, como representantes do MPAC no município, colocaram-se à disposição no que for preciso para ajudar as famílias e os demais órgãos em caso de alagação, além de que irão monitorar frequentemente qualquer alteração relacionada ao evento.

Por fim, todos os dados obtidos serão encaminhados ao recém-instalado Grupo Especial de Apoio e Atuação para Prevenção e Resposta a Situações de Emergência ou Estado de Calamidade devido à ocorrência de Desastres (GPRD) do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC).

Curtir isso: Curtir Carregando...