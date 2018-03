Justiça não aceita denúncia contra policial civil suspeito de matar homem durante briga em bar de Rio Branco

O Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC) confirmou, na segunda-feira (19), que a Justiça não aceitou a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Acre (MP-AC) contra o policial civil Reginaldo Romualdo Vieira, suspeito de matar Alexandre da Silva Nazário, de 32 anos, durante uma briga de bar.

A reportagem tentou contato com a defesa de Vieira, mas não obteve sucesso até esta publicação. No processo, ao qual o G1 teve acesso, o juiz de Direito Leandro Leri Gross diz que denúncia se encontra sem materialidade, já que o MP-AC não acrescentou nos autos o laudo do exame cadavérido da vítima, conforme foi relatado na denúncia.