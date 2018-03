Dois homens são executados a tiros em bar durante jogo de sinuca

Após cerca de uma semana de trégua na onda de crimes crises contra a vida, a sociedade acreana é novamente surpreendida com a execução a tiros de dois homens que jogavam sinuca em um bae na travessa Buritis no bairro Recanto dos Buritis, região do 2ºDistrito de Rio Branco ocorrifo na tarde desta terça-feira (20).

De acordo com informações as vitimas

Paulo Sousa negreiros da Gama,de 32 anos e Marcelino Moura dos Santos,de 25 anos

estavam em um bar jogando sinuca quando homens em um carro modelo Fiat uno, pararam na rua .

E dois homens saíram do carro , um homem entrou no bar e teria pedido um cigarro.

Logo em seguida ele sai e já volto com o outro. Em seguida os dois começaram à atirar contra as vitimas .

Várias pessoas que estavam no bar saíram correndo e Marcelino e Paulo já não conseguiram escapa e foram atingindo com vários tiros na cabeça e nuca.

Segundo testemunhas os dois homens acusados de matar as vitimas ainda teriam gritado que a execução era a cobrança de uma dívida.

Caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa-DHPP.

