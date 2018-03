Bandidos arrombam loja de cantor gospel e levam 16 mil em relógios; “Estamos a mercê dos bandidos”, lamenta

O cantor gospel França Araújo virou estatística na lista de vítimas de ladrões no Acre. Uma das lojas dele no centro de Rio Branco foi arrombada, vasculhada e o prejuízo final foi R$ 16 mil em relógios levados pelos elementos. Como centenas de outros acreanos que tem sido vítimas de assaltos, roubos e furtos restou ao “levita” se lamentar aos amigos e nas redes sociais. Ao Blog ele repete o mantra das vítimas: “Estamos à mercê da bandidagem no Acre”. França tem vários CDs gravados e autor e interprete de hinos como “No silêncio do meu quarto”, sucesso absoluto no meio evangélico.

