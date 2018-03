Várias vagas para concursos públicos e estágios estão abertas para o Estado do Acre

A Prefeitura de Rio Branco divulgou o edital n° 01/2018 de processo seletivo simplificado destinado à contratação de novos servidores para atendimento das necessidades do município, no âmbito da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL).

São ofertadas três vagas, distribuídas para Coordenador Pedagógico e Coordenador de Núcleo, para atuarem em regime de trabalho de até 40 horas semanais no âmbito do Projeto do Programa Vida Saudável (PVS), com remuneração de R$ 2.400.

As inscrições seguem até o dia 27 de fevereiro de 2018. Para realizá-las, os interessados devem apresentar documentos solicitados em edital, na sede da SEMEL, localizada na Avenida Getúlio Vargas, nº 1906, Bairro Bosque.

De acordo com o edital, o certame consistirá de provas escritas e avaliação de títulos. A previsão é de que as provas escritas sejam aplicadas no dia 18 de março de 2018, em locais informados posteriormente.

O processo seletivo terá validade de 24 meses, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final.

O edital completo pode ser conferido no Diário Oficial do Estado, edição de 09 de fevereiro de 2018, a partir da página 125, acessível pelo link:http://www.diario.ac.gov.br/

Governo do Acre

O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Gestão Administrativa, publicou o edital de processo seletivo simplificado n.º 01 de 15 de fevereiro de 2018, objetivando a formação de cadastro reserva de Estagiários para atender as necessidades no âmbito das Secretarias de Estado, Autarquias e Fundações. O estagiário receberá, a título de bolsa de estágio, valor que vai de R$ 420a R$ 630 em regime de estágio de 20 ou 30 horas semanais.

Requisitos específicos para estagiário de nível superior:

Esta regularmente matriculado a partir do 2º período em curso de nível superior no primeiro semestre letivo de 2018, salvo aqueles cursos que constam restrição nos Planos Pedagógicos do Cursos – PPC;

Estar frequentando efetivamente o curso (que poderá ser das áreas de Administração, Ciências Contábeis, Artes Cênicas, Engenharia Agronômica, Gestão Pública e Rede de Computadores);

Ter idade mínima de 16 anos;

Ter disponibilidade para estagiar em regime de 30 ou 20 horas semanais;

Que não esteja cursando o último período.

Inscrição

As inscrições poderão ser realizadas gratuitamente até o dia 2 de março de 2018, na sede do IEL, na Av. Ceará, 3.727 – 7º BEC – Rio Branco/AC – CEP 69918-108, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30 (horário Local), em dias úteis. No ato da inscrição, deverão ser entregues os seguintes documentos:

– Protocolo de inscrição preenchido;

– Declaração de matricula original, fornecida pela Instituição de Ensino (mês vigente);

– Cópia do Histórico Escolar do curso (2º semestre de 2017);

– Cópia simples do RG, CPF e comprovante de residência;

– Declaração de insuficiência de renda, a ser firmada pelo candidato que se considerar de baixa renda, (Declaração deverá ser inscrita de próprio punho;

– Laudo médico original (somente candidatos portadores de necessidades especiais).

Seleção

O processo de seleção será realizado em duas etapas, sendo a primeira de avaliação curricular e a segunda de entrevista com os selecionados na 1ª etapa. A validade do seletivo será de 12 meses, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período, mediante avaliação de desempenho e no interesse do Governo do Estado do Acre.

Fonte: Diário Oficial do Estado do Acre, edição 15 de fevereiro de 2018, a partir da pág. 25 (http://diario.ac.gov.br/download.php?arquivo=KEQxQHI3IyEpRE8xNTE4MjE4MDgzMTYzOS5wZGY=).

Prefeitura de Porto Walter

A Prefeitura de Porto Walter, anunciou o extrato do edital n.º 001/2018, de processo seletivo simplificado destinado à contratação temporária de professor de Ensino Fundamental – 1º ao 5º ano, professor de Ensino Fundamental – 6º ao 9º ano e professor do Programa Asinha da Florestania.

As inscrições serão recebidas gratuitamente até o dia 22 de fevereiro de 2018, das 8h às 12h e das 14h às 17h30, na Secretaria Municipal de Educação.

O processo de seleção será realizado por meio de prova de títulos (curriculum vitae), sendo o resultado da mesma divulgado até 10 (dez) dias úteis após entrega de documentos.

Fonte: Diário Oficial do Estado do Acre, edição 19 de fevereiro de 2018, pág. 62 e 63.

Procuradoria-Geral do Estado do Acre – PGE/AC

A Procuradoria-Geral do Estado do Acre (PGE/AC) publicou no Diário Oficial do Estado o edital n° 01/2018 de processo seletivo destinado ao preenchimento de 13 vagas e formação de cadastro de reserva de estágio de estudante de nível superior.

Somente poderão realizar estágio os estudantes de Direito regularmente matriculados do 3º ao 10º período, ou equivalente, das seguintes universidades ou faculdades conveniadas com a PGE/AC. O estagiário fará jus a uma bolsa de estágio, no valor de R$ 400 e auxílio-transporte de R$ 140 em jornadas de estágio de 20 horas semanais.

As inscrições serão realizadas até 23 de fevereiro de 2018, online pelo e-mail estagio.pge@ ac.gov.br ou presencial, na sede da PGE, na Avenida Getúlio Vargas, 2852, Bosque, CEP 69.900-589, na sala do Centro de Estudos Jurídicos da PGE.

O processo seletivo será composto prova de caráter classificatório e eliminatório, com 50 questões objetivas de múltipla escolha e uma questão subjetiva. A prova está prevista para ser realizada no dia 13 de março de 2018, na sede da PGE, com duração de quatro horas.

O período de vigência do processo seletivo será de um ano, a contar da data da homologação do resultado final, prorrogável uma vez por igual período, a critério da instituição.

Fonte: http://www.pge.ac.gov.br/2018/01/18/3591/

Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região

O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região realizará seleção pública para o preenchimento de vagas imediatas e formação de cadastro reserva em seu Programa de Estágio. O estagiário contratado fará jus à bolsa auxílio no valor de R$ 1.050 por mês, mais auxílio transporte e seguro de vida coletivo.

Os contratados irão atuar nos seguintes municípios: Porto Velho/RO, Ariquemes/RO, Buritis/RO, Cacoal/RO, Colorado D’Oeste/RO, Guajará-Mirim/RO, Jaru/RO, Ji-Paraná/RO, Machadinho do Oeste/RO, Pimenta Bueno/RO, Rolim de Moura/RO, São Miguel do Guaporé/RO, Vilhena/RO, Rio Branco/AC, Cruzeiro do Sul/AC, Epitaciolândia/AC, Feijó/AC e Plácido de Castro/AC. Das vagas ofertadas, 10% serão reservadas aos candidatos que se declararem Pessoa com deficiência.

Para concorrer a uma das vagas futuras, os estudantes deverão acessar exclusivamente o site do CIDE: www.ciderh.org.br, até às 20 horas do dia 23 de fevereiro de 2018, observado o horário oficial de Brasília.

A seleção consistirá de uma única etapa, sendo prova objetiva seletiva e redação, ambas de caráter eliminatório e classificatório. As provas serão realizadas em data, horário e local a serem oportunamente divulgados após às 20 horas do dia 26 de fevereiro de 2018, no endereço eletrônico de inscrição.

O resultado final da seleção pública será divulgado nos sites do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região e do CIDE. A lista de aprovados no processo seletivo, após publicada terá validade de um ano, prorrogável por igual ou inferior período a critério do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.

