URGENTE: Jovem é atacado com cinco tiros no Orgulho do Madeira

O jovem Diemerson Valente, 19, foi alvejado com cinco tiros no início da tarde desta segunda-feira (19), no condomínio Orgulho do Madeira, localizado na zona Leste de Porto Velho.

Segundo a polícia, dois suspeitos foram até o apartamento do jovem e o chamaram pelo nome. A vítima abriu a porta e quando viu quem era logo saiu correndo.

Populares presenciaram Diemerson em fuga e um dos suspeitos atrás dele efetuando vários disparos. A Polícia Militar imediatamente foi acionada e ao chegar no local, a vítima estava caída com tiros nas pernas e braços.

A dupla fugiu tomando rumo incerto. O Samu foi acionado e socorreu o jovem para o hospital João Paulo II fora de risco de morte. A Polícia Civil investiga o crime. Há indícios de crime motivado por acerto de contas.

