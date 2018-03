Plano de fuga: Detentos são flagrados cavando buraco em parede no presídio de Sena

A direção do presídio irá abrir uma sindicância com o intuito de identificar os envolvidos na ação criminosa.

Agentes penitenciários de Sena Madureira lotados na unidade Evaristo de Moraes conseguiram frustrar mais um plano de fuga arquitetado por alguns detentos. No Bloco 06, onde se encontram trancafiados integrantes do Bonde dos 13, a fiscalização detectou um buraco que estava sendo aberto na parede de uma das celas.

Durante a inspeção, os Agentes penitenciários encontraram também um vasilhame contendo barro e outro tipo de material. É que à medida em que infratores cavam o buraco, eles vão se desfazendo aos poucos para não chamar atenção dos plantonistas.

Diante do flagrante, a direção do presídio irá abrir uma sindicância com o intuito de identificar os envolvidos na ação criminosa.

Em uma fiscalização de rotina desencadeada neste final de semana, os agentes findaram apreendendo também um aparelho celular e dois estoques – armas feitas de maneira artesanal.

Curtir isso: Curtir Carregando...