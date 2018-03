Pai procura por filha com problemas mentais desaparecida desde sexta-feira

Eveline Marques dos Santos, de 12 anos, está desaparecida desde a última sexta-feira (16), quando saiu de casa onde mora com o pai, no bairro 15, por volta das 11h30 da manhã, após o almoço.

Rubens Andrade, pai da jovem, conta que ela sofre com transtornos mentais desde que nasceu. Ela estuda, mas não tem consciência do que faz. No final de semana, populares disseram tê-la visto na região do bairro Tucumãa e em seguida no bairro Calafate, sendo levada por um homem.

“Minha filha já sumiu outra vez, mas nós a encontramos. Ela não tem consciência do que faz. Me passaram que ela foi vista ali pela Ufac depois no Tucumã. Já ontem me disseram que viram ela sendo levada por um homem ali pela região do Calafate. Eu quero pedir a população que se acaso verem minha filha por aí, denunciem a polícia, eu quero a minha filha de volta”, disse o pai.

Andrade trabalhava como pedreiro, mas há sete meses está parado com problemas de diabetes. A esposa faleceu e atualmente cuida dos seus filhos sozinho com a ajuda de doações já que não tem como trabalhar. Um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia da Quarta Regional de Polícia Civil.

