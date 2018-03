Mais uma família é afetada pela enchente do rio Iaco em Sena

Edinaldo Gomes, do Senaonline.net

Na medição mais recente, realizada por volta das 15 horas de hoje, o nível das águas do Iaco atingiu 15,17 metros

Na tarde desta segunda-feira, 19, mais uma família precisou sair de casa por conta da cheia do rio Iaco. Dessa vez, o local da mudança foi em um trecho da Rua Piauí, área central de Sena Madureira. Integrantes da Prefeitura e Corpo de Bombeiros auxiliaram na retirada dos moradores.

Na medição mais recente, realizada por volta das 15 horas de hoje, o nível das águas do Iaco atingiu 15,17 metros, se aproximando mais ainda da cota de transbordamento que é de 15,20 metros.

Na manhã de hoje representantes da Prefeitura, Governo do Estado, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil estiveram reunidos no sentido de traçar novas metas para socorrer as famílias atingidas pela cheia. O estado, através da Secretaria de Educação, disponibilizou alguns locais para a construção de abrigos (Ginásio Hermilton Gadelha Pessoa, quadras das escolas Dom Júlio Mattioli e Fontenele de Castro). Já o município tem disponível, nesse primeiro momento, a quadra da Escola Messias Rodrigues e a Escola Siqueira de Menezes.

No final de semana, moradores do Bairro Praia do Amarílio já tinham se mudado por conta própria para casas de parentes. “É uma situação muito difícil. A gente tem pouca coisa e o pouco que temos finda se danificando nessas mudanças”, comentou a moradora Maria de Jesus Lopes.

Na conhecida “Estrada do Tião” que dá acesso à Boca do Caeté, a ponte sobre o igarapé cafezal foi coberta pelas águas. Com isso, a passagem dos moradores só é possível por meio de embarcações.

Em outras Ruas, o acesso também está comprometido em razão do avanço da enchente.

