Igarapé Redenção inunda ponte e deixa moradores do Ramal do Panorama isolados

O Rio Acre ultrapassou a cota de transbordamento e o igarapé Redenção represou, inundando a ponte do ramal do Panorama em Rio Branco. O prefeito de Rio Branco, Marcus Viana, juntamente com o coordenador de Defesa Civil, George Luiz, decidiram interditar a ponte, mas deixando com auxilio do Corpo de Bombeiros os moradores da região.

Segundo o Coordenador de Defesa Civil, sempre que o rio Acre transborda, o igarapé Redenção transborda e acaba deixando a população da região do Panorama com dificuldades de acesso devido a ponte ser inundada.

Segundo a assessoria de comunicação da Prefeitura de Rio Branco, a Defesa Civil juntamente com o Corpo de Bombeiros irá disponibilizar barcos para fazer o transporte das pessoas que moram depois da ponte na região.

De acordo com levantamento, existe cerca de mais de 1200 famílias na região depois da ponte que só poderão trafegar na região com ajuda de barcos.