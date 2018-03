FACADAS: Por causa de boatos, mulher ameaça matar filho de rival em bar

Em Rondônia

A Polícia Militar prendeu no domingo (18), Francisca Maria A. S., 46, acusada de ameaçar com uma faca um adolescente de 17 anos na Rua Nova Hortiga com Teotônio Vilela, bairro JK, região Leste de Porto Velho.

Conforme informações do boletim de ocorrência, a suspeita invadiu uma residência e passou a xingar a mãe do menor, afirmando que a mulher estaria inventando boatos sobre ela. Na sequência, Francisca foi até o bar onde o adolescente trabalha e também passou a xingá-lo. Ela sacou uma faca e começou a bater na mesa, afirmando que como não tinha conseguido esfaquear a mãe do menor, ia lesionar ele.

Uma equipe da PM foi ao local e abordou a suspeita portando uma faca. Ela recebeu voz de prisão e foi levada para a Central de Flagrantes. Visivelmente embriagada, a mulher continuou afirmando que ia “pegar” mãe e filho.

