Correios vão oferecer rastreamento de encomendas em tempo real

Os Correios estão passando por mudanças. A estatal espera que 2018 seja o ano no qual finalmente a empresa entregue mais encomendas do que cartas e está começando a se preparar para essa nova realidade, na qual os carteiros passarão a ser majoritariamente “pacoteiros”, segundo Lemuel Costa e Silva, chefe da divisão responsável pelo e-commerce.

Algumas alterações importantes estão a caminho e, talvez a mais importante delas, é o fato de que em breve será possível rastrear os pacotes em tempo real no momento em que eles saírem para a entrega. Isso vai acontecer porque a empresa está distribuindo smartphones aos entregadores, por meio do qual é possível utilizar a localização GPS em tempo real e informá-la aos clientes.

Segundo matéria do Correio Braziliense, a estatal espera distribuir smartphones para 58.679 profissionais nas ruas a um custo de R$ 20 milhões. Além de fornecer o rastreamento em tempo real, isso permite que a entrega seja confirmada sem a necessidade de o entregador retornar para a central para realizar a atualização.

Além desse recurso, os Correios pretendem implementar e expandir novas modalidades de entrega. Visando alcançar o público que não compra online por não ter como receber a mercadoria porque não há ninguém em casa no horário comercial. Isso inclui a modalidade “Clique e Retire”, no qual as lojas entregam em uma agência específica que abre à noite e aos fins de semana, onde o destinatário pode ir e retirar sua compra. São 112 agências compatíveis em São Paulo e 450 espalhadas por todo o Brasil, e a estatal espera expandir as parcerias para que mais lojas atendam a essa necessidade do público.

Por fim, os Correios também pretendem implementar “lockers”, que nada mais é do que o bom e velho armário. A empresa está em processo de licitação para a compra de 100 armários que serão colocados em lugares de grande circulação e que só poderão ser abertos pelo destinatário. A expectativa é implementar a novidade a partir do segundo semestre, com São Paulo sendo a primeira cidade a receber essa possibilidade.

Fonte: Olhar Digital

