Com subida do Rio Juruá, navio-hospital da Marinha segue para atendimentos Marechal em Thaumaturgo

Enquanto o navio estava impedido de partir, atendimentos estavam sendo feitos na zona rural de Cruzeiro do Sul e comunidades da BR-364. Internos do ISE também receberam atendimento.

Com a elevação do nível do Rio Juruáem Cruzeiro do Sul, o navio-hospital da Marinha deixou o porto de Cruzeiro do Sul, neste domingo (18), e seguiu para o município de Marechal Thaumaturgo, onde também vai realizar atendimentos. Devido ao baixo nível do rio, o navio havia tido o deslocamento para os municípios de Porto Walter e Marechal Thaumaturgo adiado.

O Navio de Assistência Hospitalar (NAsH) “Doutor Montenegro” partiu de Manaus no dia 8 de janeiro, do Cais da Estação Naval do Rio Negro, com destino a Cruzeiro do Sul, para dar início à 18ª edição da “Operação Acre”. Comunidades do Amazonas também vão ser atendidas na ação.

Enquanto o navio estava impedido de partir, os atendimentos estavam sendo feitos na zona rural de Cruzeiro do Sul e também nas comunidades da BR-364, de acordo com Armédio Cameli, gerente administrativo da coordenação regional de Saúde. A previsão é que sejam feitos 15 mil atendimentos.

Com uma tripulação de 75 militares, dos quais 25 são profissionais de saúde, o navio deve permanecer no Vale do Juruá até o início de abril. Na programação, estão previstos atendimentos médicos, odontológicos, realização de exames e distribuição de medicamentos de forma gratuita à população ribeirinha das comunidades visitadas.

A equipe do Navio-Hospital atendeu também, na manhã da última sexta-feira (16), os 66 internos do Instituto Sócioeducativo do Juruá (ISE).

