Com homenagem à Nossa Senhora Aparecida, Bloco Sambase é campeão do carnaval de Rio Branco

Bloco Sambase ganhou o título do desfile de blocos de ruas neste domingo (18). Problemas com carro de som atrasou evento e irritou espectadores.

A fé e a devoção por Nossa Senhora Aparecida se juntaram à bateria e ao samba do Bloco Sambase que levou o título de campeão do carnaval 2018 de Rio Branco. Apesar do atraso causado por um problema no carro de som contratado pela organização logo no momento em que o segundo bloco desfilavava, o Sambase fez o público cantar o enredo, transformou uma canoa em imagem da padroeira na avenida e emocionou quem assistia ao desfile.

As apresentações ocorreram na noite deste domingo (18) na Rua Epaminondas Jácome, Centro de Rio Branco. O concurso, que estava previsto para ocorrer na última noite de carnaval, foi adiado devido a forte chuva que caiu na noite de terça (13). A organização anunciou no decorrer da semana que ia arrecadar alimentos para as famílias atingidas pela enxurrada.

O segundo lugar do concurso ficou com o bloco Seis é D+, que buscava o hexacampeonato. A votação foi acirrada e apenas três décimos separaram o primeiro do segundo lugar no concurso. Os demais lugares foram ocupados pelos blocos Unidos do Fuxico, Sem Limites e SPB, em 3º, 4º e 5º, respectivamente.

Ùltimo carro do bloco trouxe a padroeira cercada de anjos (Foto: Aline Nascimento/G1)

Fé e emoção

Criado no ano de 1978, o bloco levou para casa neste domingo a segunda vitória desde que foi inaugurado. Com o tema “Fé e Devoção”, as apresentações iniciaram com pescadores encenando quando a imagem foi encontrada durante uma pescaria. A encenação levou o público a transformar na mente a rua em um grande rio e observar atento a cada lançada de rede na água.

Com entusiasmo e criatividade, a comissão de frente transformou uma canoa utilizada na pescaria em uma imagem brilhante da padroeira do Brasil. Logo atrás, a membros da bateria vestidos de batina tocavam e empurravam, juntamente com a rainha, o bloco pela avenida.

Ao chegarem em frente ao quarteto de jurados, os membros do bloco cantaram a capela o enredo de amor e fé e emocionaram o público. Para fechar, o último carro com mais de 2 metros de altura trazia Nossa Senhora cercada de anjos. O bloco deixou a avenida com alguns espectadores com lágrimas nos olhos e sob aplausos.

Rainha de bateria do Bloco Sambase durante desfile deste domingo (18) (Foto: Aline Nascimento/G1)

“É o primeiro prêmio no concurso de blocos pela organização da Fundação Garibaldi Brasil. Começamos os trabalhos em dezembro do ano passado. Religião e carnaval deu samba também. Escolhemos esse tema porque ano passado a Escola Nossa Senhora Aparecida de Manaus também fez essa homenagem. Fizemos esse carnaval maravilhoso e garantimos o título”, comemorou o presidente do Sambase, Sandrinho da Base.

Barco se transformava em uma imagem de Nossa Senhora durante apresentação (Foto: Aline Nascimento/G1)

Atrasos

O carro de som apresentou defeito logo no desfile do primeiro bloco, SPB. A apresentação parou por alguns minutos, mas logo foi retomada. Porém, o Bloco Unidos do Fuxico iniciava a apresentação quando o carro de som parou novamente. Os membros reclamaram, desanimaram e a Fundação Garibaldi Brasil (FGB) precisou buscar outro carro.

Cerca de uma hora depois, o Unidos do Fuxico reiniciou a apresentação. Sob vaias e reclamações, a organização pediu desculpas e garantiu que foram feitos testes antes dos desfile para ter certeza que tudo estava certo.

“Não deu uma abaixada [no ânimo]. A aparelhagem de som deixou a desejar, sendo que duas vezes foi com a gente. Estamos esperando e nos sentimos prejudicados”, disse a rainha de bateria e presidente do Bloco Unidos do Fuxico, Sandra Souza.

Desfile do Bloco Unidos do Fuxico precisou ser interrompido devido problemas no carro de som contratado pela organização (Foto: Aline Nascimento/G1)

O presidente da FGB, Sérgio Carvalho, explicou que os blocos que precisaram parar as apresentações por causa do problema não perderam nenhum ponto. Ele disse que a situação foi repassada para os jurados e nenhum bloco seria prejudicado.

“Infelizmente, fugiu do nosso alcance. Pedimos desculpas para quem veio assistir. Tivemos um desfile técnico antes para evitar que tivesse esse tipo de situação, para que a empresa conhecesse os instrumentos, mas isso fugiu do nosso controle. Entramos com a empresa contratada para fazer essa parte técnica e se prontificaram a mandar outro carro. Vamos conversar com a empresa e saber o que aconteceu”, argumentou.

A empresária Iracema Souza foi uma das que que não gostaram do atraso. “Uma apresentação maravilhosa dessa e o carro quebra. Isso é uma irresponsabilidade do dono do carro. Depois tem que ser comprado de alguém. Estragou tudo”, reclamou.

Bloco Seis é D+ homenageou a cultura nordestina e ficou com o segundo lugar no concurso (Foto: Aline Nascimento/G1)

