Carro de som pára de vez e desfile de blocos gera confusão no Centro de Rio Branco

O Bloco Unidos do Fuxico entrou na “avenida” com atraso de 90 minutos e teve que interromper o desfile devido a uma pane no carro de som, na noite deste domingo, no Centro de Rio Branco. Era a segunda das cinco apresentações a uma platéia considerável. O desfile seria na terça-feira, passou para ontem (sábado) e também não ocorreu por causa da chuva.

Os organizadores tentaram minimizar a questão, mas os foliões ficaram visivelmente irritados. Representantes da Fundação Garibaldi Brasil, ligada à Prefeitura de Rio Branco, organizadora do evento, chegaram a pedir calma aos mais exaltados. Não houve tumulto, mas, sim, descontentamento generalizado.

O presidente da fundação, Sérgio Carvalho, anunciou que o carro de som não tem condições de continuar. Ele informou que um outro equipamento estava sendo providenciado. Até às 19:45h estava tudo parado na Avenida Benjamin Constant, local de concentração, desfile e dispersão dos blocos.

