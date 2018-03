Carreta do Frigon com 27 toneladas de carne tomba, e carga é saqueada

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), toda a carga foi saqueada por cerca de duas mil pessoas.

No domingo,18, uma carreta carregada com 27 toneladas de carne bovina tombou na PR-092 em Wenceslau Braz, nos Campos Gerais do Paraná.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), toda a carga foi saqueada por cerca de duas mil pessoas. A polícia foi acionada, mas não conseguiu impedir o saque da carga devido à quantidade de pessoas que estavam no local.

O caminhoneiro se feriu no acidente. Ele foi encaminhado ao Hospital São Sebastião. O tombamento aconteceu pouco antes das 11h, no km 251da rodovia.

Curtir isso: Curtir Carregando...