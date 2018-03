Rio Branco: Em menos de 12 horas, Polícia Militar recupera três motocicletas furtadas

Homens da Rádio Patrulha (RP) do 5° Batalhão de Polícia Militar (5° BPM) recuperaram durante o serviço operacional deste domingo, 18 de fevereiro, três motocicletas com restrição de furto. Os veiculos foram localizados em bairros da parte alta de Rio Branco.

As duas primeiras motocicletas, Fan 125 placa MZX 6723 e Fazer 250 placa MZV 6742, foram localizadas em duas ruas distintas do Bairro Vitória. O terceiro veículo, uma Honda 125 placa NDI 4290, foi recuperado no bairro Jorge Lavocat.

As três motocicletas foram encaminhadas para Delegacia da 5ª Regional, onde posteriormente serão restituídas aos seus devidos proprietários.

