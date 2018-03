Rio Acre marca 13,26 metros e registra aumento de 60 centímetros neste domingo; Manancial deve transbordar nesta segunda

O rio Acre, em Rio Branco, continua dando sinais de preocupação: às 6 horas já estava marcando 13,26 metros, 60 centímetros a mais que às 6 horas do sábado, quando o manancial estava com medição de 12,66 metros.

A previsão é que a lâmina aumente ainda mais nas próximas horas, isso porque tem chovido muito nas cabeceiras, e essa água chegará na Capital. Após o temporal em Brasiléia e Epitaciolândia, o rio já marca, naquela região, neste domingo, dia 18, lâmina de 8,67, contra os 7,88 metros do sábado, dia 17.

Situação semelhante ocorre em Xapuri, onde o rio Acre marcou alta de 1,84 metro, passando, em 24 horas, de 9,68 metros para 11,52 metros. Em Capixaba, aumento de novo: às 6 horas do sábado o rio Acre marcava 9,20, mas na manhã deste domingo, o manancial registrou lâmina de 10,92, um aumento de 1,72 metro.

Autoridades do Estado e Município, já que se reuniram para traçar os próximos passos dos trabalhos, caso o nível do rio ultrapasse os 14 metros, marca para o transbordamento em Rio Branco. O primeiro deles foi deixar o Parque de Exposições Wildy Vianade preparada para abrigar 108 famílias que venham a ser desalojadas.

Com o quadro de instabilidade no rio Acre, a previsão é que haja mesmo um transbordamento até a próxima terça-feira, com a elevação de nível ganhando força já na segunda, dia 19, quando as águas que descem das cabeceiras começarão a chegar à Capital acreana.

