Obras de frigorífico, avaliado em R$ 4 milhões, estão paradas e prédio fica abandonado em Cruzeiro do Sul

Quatro anos, obras paradas e prédio abandonado. É assim que está o primeiro frigorífico de processamento de peixe, que já deveria estar funcionado no Km 2, da estrada Variante, em Cruzeiro do Sul.

Avaliado em R$ 4 milhões, o prédio começou a ser construído ainda em 2013, com previsão de entrega sete meses após o início das obras.

Porém, os trabalhos já tiveram várias paralisações e a conclusão da construção do frigorífico do peixe está longe de ocorrer. Há mais de um ano a obra está parada.

Alcy Costa, gerente da Secretaria de Desenvolvimento Florestal, da Indústria, do Comércio e dos Serviços Sustentáveis (Sedens), diz que aguarda resposta da Eletrobras e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para fazer uma nova licitação.

Ou seja, a conclusão da empresa está sem previsão. “Estamos discutindo a readequação do projeto do frigorífico de peixe. Paralelamente, discutindo com a Eletrobras, um projeto de rede elétrica da obra, tendo em vista a ausência de disponibilidade energética. Aguardamos apenas a resposta do BNDES e da Eletrobras para iniciarmos o processo licitatório para a continuidade e conclusão da obra. Porém, ainda não temos um prazo para isso”, disse.

Porém, os trabalhos já tiveram várias paralisações e a conclusão da construção do frigorífico do peixe está longe de ocorrer (Foto: Adelcimar Carvalho/G1)

Costa diz ainda que a obra está praticamente pronta e que faltam apenas detalhes para seja finalizada.

“Três lagoas não ficaram no nível. O pessoal pensava que só fazendo as lagoas resolvia, mas, com a enchente do ano passado, acabou transbordando e teremos que levantar mais uns 50 cm para cima. Esperamos que até o final de março, possamos fazer a licitação para finalizar e concluir o frigorífico”, garante.

A construção do frigorífico visa estimular produtores rurais a investirem na cadeia produtiva de peixe, cuja produção excedente seria industrializada e comercializadas em mercados fora do estado e do país.

Atualmente, sem vigia, apenas cavaletes para impedir a entrada de pessoas, o mato invade o frigorífico. Em alguns locais, a vegetação já chega ao teto, em outro se torna propício a criadouros dos mosquitos transmissores de doenças como a malária e dengue.

Prédio esta tomado por mato e sem previsão para retomada das obras (Foto: Adelcimar Carvalho/G1)

