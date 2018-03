Menores de 16 anos são apreendidos e confessam participação em morte de adolescente em Cruzeiro do Sul

Dois menores de 16 anos foram apreendidos neste domingo (18) suspeitos de participação na morte do adolescente José Firmino, de 14 anos, na quarta-feira (14). A dupla, segundo informações da polícia, confessou o crime.

“Eles foram vistos no bairro Miritizal atravessando o rio para o outro bairro e algumas pessoas que denunciaram pela central disseram que eles supostamente tinham participado do homicídio”, contou o delegado.

Com a dupla a polícia apreendeu uma escopeta. O delegado informou que vai pedir ao Judiciário a internação dos menores. Os dois disseram que não sabem quem são os outros que teriam participado do crime.

O crime ocorreu no bairro Miritizal, em Cruzeiro do Sul. A polícia informou inicialmente que o adolescente estava em casa dormindo quando quatro homens armados com armas de fogo, invadiram o local. O menor ainda tentou fugir, pulando uma janela, mas foi atingido e morreu na hora.