Instituto oferece mais de 850 vagas para cursos que vão desde xadrez básico à iniciação robótica em Rio Branco

No edital , também há o cronograma para a convocação das turmas. A primeira convocação deve ser feita ainda no dia 27 de maço. Até dia 28, os candidatos podem interpor recurso. As matrículas dessa primeira fase ocorrem de 2 a 4 de abril.

A segunda convocação deve ser feita do dia 9 a 10 de abril, com matrículas de 11 a 13 do mesmo mês. As aulas começam no dia 16 de abril e vão até 6 de julho.