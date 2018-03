Homem é assassinado a golpes de faca na Vila do V, no município de Porto Acre

Deusimar da Cruz Oliveira foi encontrado morto na manhã deste domingo (18), na Vila do V, região do município de Porto Acre. No corpo havia sinais de perfurações feitas por arma branca e em diligência a polícia conseguiu prender um dos suspeitos de praticar o crime de homicídio.

Segundo o apurado pela polícia a vítima teria tido um desentendimento em uma festa e na volta pra casa foi rendido e assassinado por duas pessoas. Um deles, o principal suspeito pelo crime já foi preso, mas, não teve a identidade divulgada. O outro já foi identificado e a polícia segue nas buscas pelas próximas 24hs.

O Corpo do homem foi encaminhado a base do Instituto Médico Legal (IML), e em seguida liberado para a família. O caso está sendo resolvido pela Delegacia da Quinta Regional de Polícia Civil.

