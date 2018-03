Chuva de quase 30 milímetros em um dia deixa Rio Acre perto de atingir a cota de transbordamento em Rio Branco

As chuvas continuam a atingir a capital acreana Rio Branco. Em 24 horas foram 29 milímetros de chuvas e o Rio Acre está a 59 centímetros da cota de transbordamento. A cota de alerta do manancial em Rio Branco é de 13,50 metros e a de transbordo é de 14 metros.

O nível do rio, segundo dados da Defesa Civil do estado, aumentou 75 centímetros em um dia. No sábado (17), na medição das 9 horas o manancial estava com 12,66 metros e neste domingo (18), no mesmo horário, chegou a 13,41 metros.