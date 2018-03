Carro é incendiado após homem descobrir traição da própria mulher em SP

O suspeito ateou fogo no veículo depois que a companheira contou que a filha de 3 anos do casal era fruto de um caso com o vizinho

As imagens de um carro incendiado após um homem descobrir que havia sido traído pela própria mulher foram divulgadas neste sábado (17) pela polícia. O suspeito ateou fogo no veículo depois que a companheira contou que a filha de 3 anos do casal era fruto de um caso com o vizinho.

Ao tomar conhecimento da situação, contada pela mulher, o homem, revoltado, arremessou um “coquetel molotov” no carro do soldador, de 38 anos, que foi encaminhado para a delegacia com a amante. Moradores registraram a cena e enviaram à polícia.

Curtir isso: Curtir Carregando...