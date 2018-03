Sinjac, Acea e Sindrac se unem para regularização dos profissionais

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Acre (Sinjac), Associação dos Cronistas Esportivos do Acre (Acea) e o Sindicato dos Radialistas do Acre (Sindrac) iniciaram o processo de regularização dos profissionais de comunicação do Estado do Acre.

O presidente do Sinjac, Victor Augusto N. de Farias, disse que esse é um procedimento de identificação de todos os profissionais, uma forma de buscar valorizar a classe e as entidades dos comunicadores acreanos.

“Desde que iniciamos os trabalhos a frente do sindicato, nós buscamos regularizar todos os profissionais, assim conseguiremos identificar quem são, onde estão e buscar melhorias para a categoria, dentro das suas atividades. Juntamente com a Acea, iremos regularizar os seus registros e com o Sindrac estaremos em conversa para caminharmos juntos. Feito isso, conseguiremos evitar desgastes com aventureiros, qualificar nossa turma e melhorias dos trabalhos”, destacou Victor.

Está marcada para a próxima semana, a entregar dos protocolos de registro dos cronistas esportivos e continuam a regularização dos jornalistas, enquanto os dois sindicatos abrem conversas de possível unificação entre as duas categorias.

“Outro ponto que destacamos, é que muitos dos colegas acabam por deixar de manter o contato com suas entidades de classe. Estamos no nosso segundo mandato e podemos considerar um avanço, pois dos mais de quinhentos profissionais com registro, já identificamos pouco mais dos duzentos, sem deixar de buscar regularizar os que já atuam há anos e por um descuido de outros dirigentes acabaram ficando de fora, e estamos nós aproximando ainda mais dos colegas do interior”, ressaltou o presidente do Sinac.

Os profissionais que se encontram com dados desatualizados, interessados em se regularizar e se sindicalizar podem entrar em contato pelos e-mails Sinjac.acre@gmail.com ou victor.ojornalista@gmail.com e no telefone (68) 99943-1053 em horário comercial. Outras informações podem ser acompanhadas pela fanpage do Sindicato dos Jornalistas do Acre ou pelo site www.sinjac.com.br.

