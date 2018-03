Rio Acre volta a se aproximar da cota de alerta e prefeitura constrói mais de 100 boxes no Parque de Exposições

Já foram construídos 108 boxes no local e órgão iniciou construção de unidade de saúde, cozinha e inventário. Rio Acre está a pouco mais de um metro da cota de alerta.

O Rio Acre, em Rio Branco, voltou a se aproximar da cota de alerta nesta sexta-feira (16) e ultrapassou os 12 metros. Por isso, a prefeitura da capital retomou as ações de preparo do Parque de Exposições Wildy Viana, usado como abrigo para as vítimas de enchentes.

O manancial marcou 12,45 metros na medição de 12 horas desta sexta, segundo a Defesa Civil. A cota de alerta do rio em Rio Branco é de 13,50 metros e a de transbordo de 14 metros.

A partir dos 12 metros, segundo a prefeitura, as medidas definidas no Plano de Contingência do município já começam a ser adotadas.

O órgão já havia iniciado os preparativos do local no dia 11 de janeiro, quando o Rio Acre chegou a 12,17 metros. Já foram construídos 108 boxes e, desta vez, a prefeitura começou a construir a unidade de saúde, cozinha e inventário no parque.

O major Cláudio Falcão, do Corpo de Bombeiros, informou que a previsão é de que o rio continue subindo nos próximos dias, já que as chances de chuvas são de 80%.

“Somente em Rio Branco que o Rio Acre apresentou vazantes nas últimas 24h. Na quinta-feira [15], ele estava com 12,92 metros. Mas, nas outras cidades ele aumentou. Por isso, o nível na capital deve aumentar nas próximas horas e a probabilidade de chuva é de 80%”, informou Falcão.

