Prefeito Tião Flores acompanha frente de serviços nos bairros de Epitaciolândia

O prefeito Tião Flores acompanhou nesta sexta feira dia 16, várias frentes de serviços nos Bairros da cidade, pela manhã ele foi acompanhar de perto as obras restruturação de um bueiro na Rua Alexandre Esteves Filhos que há tempos apresentava problemas de entupimento causando transtornos aos transeuntes e comércios naquele local.

Em seguida foi ver os trabalhos de limpeza nos Bairro Satel e José Hassem, que mesmo com o período invernoso vem sendo realizado, segundo Flores esses serviços fazem parte da Campanha de Combate a Dengue, e que tão logo chegue o verão será feito operações de melhorias em todos os bairros com restruturação da calçadas, tapa buracos e limpeza geral.

Além das frentes de serviços a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos está trocando lâmpadas queimadas recuperando assim os serviços de iluminação pública.

Para o prefeito Tião Flores, mesmo com as fortes chuvas estamos trabalhando diuturnamente para melhor a qualidade de vida de nossos munícipes, “serviços de tapa buracos, limpeza urbana e desentupimento de bueiros são essenciais nesse período, mesmo com todas dificuldades estamos realizando todos os dias para melhorar o dia a dia de nosso povo.

