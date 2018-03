Jovem de 22 anos do Rio de Janeiro desaparece no Acre e família está desesperada

O jovem Rodnei da Silva Junior, de 22 anos, está desaparecido desde o mês de janeiro passado. Natural do Rio de Janeiro, o jovem teria vindo ao Acre para trabalhar e após chegar em solo acreano só deu notícias à família por três dias seguidos. Desde então, desapareceu.

Adriely Silva, prima do rapaz, diz “ele saiu do Rio no dia 06 de janeiro dizendo para a família que iria ao Acre a trabalho, e depois iria para a Bolívia. Ele não usa nenhum tipo de droga, remédio, e nunca tinha desaparecido. A família toda está desesperada com o sumiço dele, e estamos pedindo ajudar para encontra-lo”, comenta.

Familiares também afirmam que o telefone de Júnior está desligado, e as redes sociais do jovem foram desativadas. Uma localização do telefone de Rodnei mostra que ele esteve com o aparelho na região da Gameleira, em Rio Branco, onde também nas proximidades estava hospedado.

Procurada, a Polícia Civil ainda não repassou informações sobre presos ou corpos que possam estra no Instituto Médico Legal (IML) com as mesmas características de Rodnei. Quem tiver informações sobre o rapaz pode fazer contato com a prima dele, Adriely, pelo efone (22) 99845-8876 (whatsapp) ou ligar para a polícia, gratuitamente, no 190.

