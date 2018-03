Homem morto em casa era suspeito de participar de ataque contra grávida que morreu durante cesárea, diz delegado

Francikley Marques de Brito, de 27 anos, que foi executado a tiros na tarde de sexta-feira (16) no bairro Vila Acre, era investigado por participação na morte Débora Lima dos Santos, de 26 anos, que foi baleada grávida e morreu após uma cesárea de emergência em outubro de 2017.

“As investigações apontaram Brito seria o motorista no momento do ataque que ocorreu no ano passado”, disse.