Homem e executado na frente da esposa e filha de 2 anos

Na noite dessa sexta feira, Francicley Marques de Brito, 27 anos estava em um apartamento no ramal do canil na travessa Jurandir,quando segundo testemunhas quatros homens chegaram em um gol vermelho três deles foram até o apartamento um dos homens deu um tiro na porta gritando que era a policia quando os outros foram para os fundos do apartamento, quando a vítima percebeu que seria executado ele correu para os fundos do apartamento onde um dos assassinos já estava esperando ele, a vitima levou pelo menos 10 tiros de pistola .40 e escopeta isso aconteceu na presença da sua esposa e a filha de 2 anos de idade.

Logo depois eles fugiram, policias e samu foi acionado mais quando chegou no local a vítima já estava sem vida, policias militares do 2 batalhão estiveram no local onde fizeram o isolamento da área até a chegada dos peritos do IML que fizeram a perícia e logo depois a remoção do cadáver,policias da legacia de homicídio também estavam no local colhendo informações para tentar chegar nos assassinos

