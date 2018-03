Acre contabiliza quase 2,9 mil casos de malária e três cidades do Juruá concentram 98% dos registros

Dados divulgados são referentes ao mês de janeiro de 2017 em comparação com o mesmo período de 2018. Maioria dos casos foi registrada em Cruzeiro do Sul, com 1.863 casos.

O estado do Acre registrou quase 2,9 mil casos de malária durante o mês de janeiro de 2018. No mesmo período no ano passado, foram quase 3,5 mil casos.

Os dados são do Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológico (Sivep) e foram divulgados pela Saúde nesta sexta-feira (16).

Conforme o levantamento, dos casos registrados este ano, 98% estão concentrados nas três cidades do Vale do Jurá, Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves.

A cidade que aparece com maior número de casos é Cruzeiro do Sul, com 1.863 casos este ano. Mâncio Lima registrou 549 casos em 2018 e Rodrigues Alves 498.

Em relação ao ano passado, o número de registros da doença foi maior em Cruzeiro do Sul, sendo que em 2017 foram 1.807 casos. Já nas outras duas cidades a quantidade de casos caiu em relação ao ano anterior. Em janeiro de 2017, Mâncio Lima registrou 1.128 casos e Rodrigues Alves 498 casos.

Em Tarauacá foram 16 casos em janeiro de 2018, já em janeiro do ano passado foram 24. Em Porto Walter e Marechal Thaumaturgo teve o aumento de um caso em relação ao ano anterior, com o registro de 7 e 6 casos da doença, respectivamente.

Ainda conforme os dados, na capital acreana Rio Branco o número de casos da doença caiu pela metade. No primeiro mês deste ano foram seis casos e no mesmo período em 2017 foram 12.

Senador Guiomard teve um aumento no número de casos, passando de apenas um registro da doença no ano passado para dez este ano. O Bujari se manteve com três casos como foi registrado em janeiro do ano passado.

Em todo o ano passado, segundo o estudo, foram mais de 20 mil casos em Cruzeiro do Sul e mais de nove mil em Mâncio Lima. Rodrigues Alves fechou 2017 com 4,7 mil casos da doença. A capital acreana registrou 123 casos no ano passado e Porto Walter teve 287 casos.

A doença

A malária é uma doença infecciosa transmitida pela fêmea do mosquito Anopheles infectada pelo Plasmodium. Os principais sintomas são febre alta, calafrios, tremores, suor e dor de cabeça. Atualmente, não existem vacinas disponíveis. O tratamento é simples e eficaz, mas, se a doença não for tratada, ela pode matar.

