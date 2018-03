Três pessoas são detidas com drogas dentro do mesmo ônibus rumo ao interior do Acre

Acusados saíram da capital do Acre, rumo a Xapuri, Brasiléia e Epitaciolândia

Uma Operação da Polícia Civil do município de Xapuri na BR 317, prendeu três pessoas que estavam transportando entorpecente em um ônibus que fazia alinha Rio Branco, Xapuri, Epitaciolândia e Brasiléia.

A ação aconteceu na noite do dia 14 (quarta-feira), por volta das 18 horas. A operação autorizada pelo Delegado titular de Xapuri, Alex Fanny, foi coordenada pelo Inspetor Investigador Eurico Feitosa, com apoio dos Investigadores Aurimar Farias, Edinaldo Sequeira e Milena Barros.

Os agentes prenderam em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, Tálisson da Silva Santana (20), natural do município de Feijó; Elison de Lima (21), natural do município de Xapuri e Maria Naiane Bezerra de Souza, de 24 anos, também xapuriense.

De acordo com Inspetor Eurico, foram três flagrantes de drogas no Interior do mesmo ônibus, sendo que todos os acusados, não teriam ligação um com outro, haja visto que cada um estava transportando o seu próprio entorpecente nas suas bagagens.

O jovem Tálisson Santana, estava levando o entorpecente para comercializar no município de Epitaciolândia. Maria Naiane e Elison de Lima estavam levando o entorpecente para comercializar no município de Xapuri, sendo que ambos são concorrentes no tráfico de drogas no município.

Os três presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas foram encaminhados para a delegacia do município de Xapuri, para os procedimentos de praxe.

Curtir isso: Curtir Carregando...