SEM TOLERÂNCIA: PM aperta fiscalização sobre carretas e caminhões trafegando nas Ruas de Sena

A Polícia Militar de Sena Madureira, sob o comando do Major Casagrande, está intensificando o trabalho de fiscalização relacionado ao tráfego de carretas e caminhões pesados nas Ruas de Sena Madureira. Na verdade, os policiais intencionam fazer cumprir um Decreto baixado pelo prefeito Mazinho Serafim (PMDB) que proíbe expressamente o tráfego de carretas e limita também a circulação de caminhões. Neste último caso, especialmente, abre-se uma exceção desde que os caminhões estejam dentro de um limite de peso.

De acordo com o Major Casagrande, até esta data estava sendo feito um trabalho de conscientização. “Mas, de agora em diante essa fase de tolerância acabou. Estamos providenciando novas placas indicando a proibição para que os motoristas não sejam pegos de surpresa. Com isso, as carretas e caminhões que forem flagrados nas Ruas de Sena seus motoristas serão notificados”, alertou.

Hoje mesmo já houve abordagem nesse sentido durante blitz da Polícia Militar.

O Decreto editado pelo executivo municipal objetiva manter as Ruas conservadas, principalmente as que foram asfaltadas recentemente. Carretas transportando cargas pesadas já danificaram por diversas vezes as vias do município.

