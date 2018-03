Polícia Militar prende homem responsável por triplo homicídio no bairro Novo Horizonte

A Polícia Militar, através da Companhia Raio, prendeu na manhã desta sexta-feira (16), Mateus Mendonça Costa, principal suspeito de ter assassinado três pessoas no dia 02 de fevereiro em uma residência no bairro Novo Horizonte, enquanto as vítimas estavam em um aniversário.

A prisão aconteceu na Rua Eucalipto, região do conjunto Novo Palheiral, mediante uma mandado de prisão que havia acabado de ser expedido pela Vara Criminal. Na frente do delegado, Rêmulo Diniz e também da guarnição, o suspeito confessou a autoria dos crimes e dizia estar sendo ameaçado de morte pela facção rival Bonde dos 13.

Mateus, no dia do crime, foi reconhecido por moradores da residência como o suspeito de ter realizado os 11 disparos que vitimaram, Renan Barbosa (19), Luana Aragão (21) e Rafael Santos, de 18 anos. A quarta vítima, uma jovem também de 18 anos sobreviveu ao atentado e hoje vive com medo de sair de sua própria residência.

Para a imprensa, a Secretaria de Segurança Pública informou que a casa seria um ponto de venda de tráfico, mas, a família das vítimas negam que os jovens faziam parte de qualquer facção criminosa.

