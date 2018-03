INCAPAZ: Mãe abandona filhas em casa e é presa se divertindo em boate

Policiais militares do 5° Batalhão prenderam na madrugada desta sexta-feira (16), Carla Diohana S. S., 27, acusada de deixar as filhas de dois, três e sete anos em casa e ir se divertir em uma boate. O crime de abandono de incapaz ocorreu em uma residência no bairro Lagoinha, zona Leste de Porto Velho.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, uma equipe da PM foi acionada para ir até a residência onde estariam três crianças sozinhas em casa. No local, a menina de 7 anos correu até a viatura e contou que realmente estava sozinha na residência com outras duas irmãs. A criança pediu para os policiais chamarem a mãe dela em uma boate na Avenida Rio de Janeiro, nas proximidades.

Chovia muito no momento e a menina logo voltou para dentro da casa. A guarnição foi até a boate, mas mesmo com anúncios na sonorização do ambiente, a suspeita não apareceu. Após quase uma hora, os policiais retornaram ao estabelecimento e conseguiram localizar a mulher. Questionada, ela disse que havia deixado as filhas sob os cuidados de um adulto, versão desmentida pela criança de 7 anos.

Carla recebeu voz de prisão e foi levada para a Central de Flagrantes. As crianças ficaram com a avó no bairro Nova Porto Velho.

