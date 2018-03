Homens com farda da Eletrobras-AC alegam vistoria em casa e em seguida anunciam assalto, denunciam moradores

Homem diz que caso ocorreu com o pai de um amigo e que ele decidiu alertar outros moradores sobre golpe. Em nota, a Eletrobras-AC informou que as pessoas devem comunicar a empresa caso desconfiem de alguma atitude suspeita.

Em nota, a Eletrobras-AC informou que as pessoas devem comunicar a empresa caso desconfiem de alguma atitude suspeita. Na publicação, feita no Facebook oficial do órgão , o superintendente comercial, Thiago Alencar, afirma que com essas denúnicas a Eletrobras-Ac vai poder checar os dados da equipe em campo e rastrear, via GPS, se o veículo está no local indicado.

A empresa também fez um alerta à população e informou que as equipes oficiais do órgão são compostas por dois técnicos uniformizados e portando crachá e tablet com informações da Ordem de Serviço (OS). Os veículos de inspensão são de cor branca, todos adesivados e identificados com número de referência da viatura no pára-brisa.

O caso foi relatado em um grupo de Whatsapp e viralizou. Ao G1, um homem, que preferiu não ser identificado, afirmou, nesta sexta (16), que o caso é verídico e ocorreu com um amigo dele, que decidiu alertar outras pessoas.

Os suspeitos teriam chegado na casa da vítima se passando por funcionários e alegaram ter recebido a denúncia de um “gato” – ligação clandestina – no bairro Manoel Julião. Os criminosos, conforme a mensagem, estavam em um veículo modelo Palio weekend.

“Graças a Deus, isso nunca aconteceu comigo, mas esse meu amigo passou por essa situação e foi o pai dele que teve a casa invadida. Então, ele repassou o alerta para que as pessoas não caíssem nesse golpe”, explica.

Ao G1, uma mulher, que também não quis se identificar, afirma que passou pela mesma situação há cerca de três meses, no bairro Vila Santa Maria, no Segundo Distrito de Rio Branco. Segundo ela, um homem estava com uma farda suja da Eletrobras-AC e entrou pelo quintal.

Ao abordar a moradora, o homem se apresentou como técnico da Eletrobras-AC e pediu informações pessoais dela como RG e CPF e também para tirar uma foto, o que causou estranheza.

Com medo, a mulher diz ter certeza de que não foi assaltada somente porque o marido dela estava em casa e o bandido ficou com medo.

“Perguntei onde estava o carro dele e ele falou que tinha deixado na esquina. A farda estava suja e rasgada, pedi o crachá, mas ele apresentou um com uma foto totalmente desfigurada e desconfiei”, relata.