Detran anuncia leilão de mais de 480 veículos em Rio Branco

O leilão está marcado para ocorrer nos dias 5 e 6 de março, de 9h às 12h e de 13h às 18, no Teatro Plácido de Castro, na Avenida Getúlio Vargas, em Rio Branco. O documento foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), nesta sexta-feira (16), e pode ser consultado a partir da página 13.

Os veículos vão ficar expostos para visitação de 26 a 28 deste mês e de 1 a 2 de março nos horários de 8h às 12h e de 14h às 16h, no Pátio de Veículos Removidos do Detran-AC, na Avenida Antônio da Rocha Viana, no bairro Vila Ivonete, em Rio Branco.

O cadastro dos interessados do leilão vai ficar disponível no local de visitação ou via internet no site do leiloeiro oficial, no período de 16 de fevereiro a 2 de março. Para participar é necessário ter 18 anos, apresentar um documento oficial com foto, CPF e apresentar o comprovante de cadastro para fazer a visitação.