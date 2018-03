Buraco de todo o jeito na rua: Internauta mostra trecho intrafegável em rua do Bujari

Uma foto publicada em uma rede social mostra um trecho de uma rua no centro da cidade de Bujari (distante 25 km de Rio Branco) totalmente esburacado.

A foto viralizou na internet e virou até motivo de agressões pessoais entre quem defende e quem critica a atual administração municipal.

A imagem na foto é parte da rua José Pereira Gurgel, no centro da cidade, próximo a agencia da Caixa Econômica Federal.

Nas centenas de comentários na internet, os internautas dizem que a rua está intrafegável desde março do ano passado.

Por meio de nota, a assessoria de imprensa da prefeitura informou que a obra de recuperação do trecho já está autorizada, e que inclusive os recursos já estão em caixa, mas que os serviços serão executados somente após o período chuvoso.

Veja a nota abaixo:

Nota de Esclarecimento

A Prefeitura de Bujari vem, por meio desta nota, prestar esclarecimentos acerca de publicações recentes sobre certos trechos da Rua José Pereira Gurgel, no Centro do Município de Bujari.

O recapeamento asfáltico dos pontos críticos da referida rua (próximo UBS Maria Iza e Caixa Econômica Federal) já passou por processo de licitação e o contrato já foi assinado com a empresa Negreiros Construção Civil e Eletricidade LTDA e os serviços iniciarão tão logo chegue o período de estiagem.

O valor do recapeamento asfáltico é da ordem de R$ 244.790,25 reais (duzentos e quarenta e quatro mil setecentos e noventa reais e vinte e cinco centavos) e trata-se de uma emenda parlamentar do ex-Senador Aníbal Diniz do ano de 2015, através do convênio SICONV n° 819852/2015 do Ministério das Cidades.

