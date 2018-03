Bombeiros continuam buscas por jovem desaparecido no Igarapé São Francisco desde a última quarta-feira

Desde a última quarta-feira (14), o Corpo de Bombeiros faz buscas pelo corpo do jovem Raimundo de Souza Rodrigues, de 18 anos, desaparecido nas águas do Igarapé São Francisco enquanto tomava banho na companhia de amigos.

De acordo com o Major Falcão, do Corpo de Bombeiros, há uma equipe com mergulhadores realizando buscas na região onde ele foi visto pela última vez, porém, ele acredita que devido a grande correnteza, o corpo tenha sido arrastado ou ficado preso em entulhos já que o prazo para emergir, devido a decomposição já ultrapassou.

As buscas deverão continuar em um período de até seis dias, prazo estipulado pelo Corpo de Bombeiros até a suspensão e recolhimentos total das equipes.

