Bairros de Rio Branco atingidos por enxurrada passam por limpeza

Ainda segundo a prefeitura, as Ruas Princesa Isabel e Vital Brasil, do bairro Estação, são as primeiras contempladas com a retirada de lixo e entulhos. A limpeza segue nesta sexta nos bairros Recanto dos Buritis e Paz. A medida, segundo a prefeitura, foi tomada após os igarapés nos bairros apresentarem vazante.